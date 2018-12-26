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Mustafa Akbaş Akhisarspor'a gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde önceliği defans, forvet ve ön libero takviyesine veren Akhisarspor, Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş'a talip oldu.

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Karadeniz temsilcisinde yetişip bu sezon Süper Lig'de 4 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncuyu Çaykur Rizespor'un da istediği öğrenildi. Trabzonspor'la olan sözleşmesini 13 Aralık'ta karşılıklı olarak fesh ederek bonservisini eline alan Mustafa, kararını önümüzdeki günlerde verecek. Akigo'da defans hattında görev yapan Mustafa Yumlu sezonu kapatmış, Dany de uzun süreli sakatlık yaşayınca elde tek stoper Caner kalmıştı.

Kaleci Fatih ile masaya oturulacak

Yeşil-siyahlıların başarılı kalecisi Fatih Öztürk'ü Galatasaray'ın istediği iddia edilirken yönetim tecrübeli eldivene kapıyı kapattı. Bonservissiz şekilde, yedek kaleci olarak geldiği Akigo'nun 1 numarası olup yıl içinde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Akhisar yönetiminin Fatih'i bırakmayı düşünmediği, başarılı eldivenle tekrar masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Devre arası tatilinde olan Akhisarspor, 2-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yapacak.

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