Mustafa Akbaş: Devre arası bile gidebilirim

Trabzonspor taraftarının Alanya ve Göztepe maçlarında alınan yenilginin suçlusu olarak gördüğü Mustafa Akbaş, gemileri yaktı!

Yakın çevresine konuşan tecrübeli stoperin, “Beni eleştirenlerin, beni ıslıklayanların gözü aydın olsun! kına yaksınlar. Benden kurtuluyorlar. Sözleşmem sezon sonu bitiyor ancak ara transferde bile Trabzonspor’dan ayrılabilirim” dediği öğrenildi.

Trabzon şehrinin kendi öz evlatlarına sahip çıkmadığını dile getiren Mustafa Akbaş’ın, “Bizler ağzımızla kuş tutsak yaranamıyoruz. Yabancılar, sahada yürüyor ama alkışları onlar alıyor. Biz ise kendimizi parçalasak bile tu kaka oluyoruz. Günah keçisi olarak gösteriliyoruz. Bu şehir maalesef böyle. Beni isteyen takım çok. Huzurlu olacağım yere giderim” dediği kaydedildi.

(Karadeniz Gazetesi)