Mustafa Aztopal: Gökhan Töre'nin ismi hiçbir şekilde geçmedi
Spor Toto 2. Lig ekibi Yılport Samsunspor'un Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi istediği haberlerine, Kırmızı-Beyazlı camiadan açıklama geldi.
Samsun yerel basınında yer alan haberde devre arası hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen kanat oyuncusu Gökhan Töre'ye, Spor Toto 2. Lig ekibi Samsunspor'un talip olduğu iddia edilmişti.
"HİÇBİR ÇALIŞMAMIZ YOK"
Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık'ın, Samsunlu Gökhan Töre'ye takıma gelerek oyunculara ağabeylik yapmasını istediği belirtilmişti. Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Transferde Gökhan Töre'nin ismi hiçbir şekilde geçmedi. Beşiktaşlı futbolcu üzerinde hiçbir çalışmamız yok" dedi.
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