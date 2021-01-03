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Spor

Mustafa Baki Ersoy: Saldırmam söz konusu değil

Hes Kablo Kayserispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah beyazlı yöneticilerin maçı takip ettiği locanın basıldığını iddia etmişti. Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Locaya saldırmam söz konusu değil.” diye konuştu.

DHA03 Ocak 2021 Pazar 23:26 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 23:26
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Kayserispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü 2’nci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın yaptığı açıklamalara, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'dan cevap geldi. Saldırı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ersoy, "Locaya saldırmam söz konusu değil. Onlar, Kayserisporlu yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Ben de 'Ne yapıyorsunuz' dedim. Benim ve kardeşimin yumruk atması söz konusu değil. Ben kimseye vurmadım. Arbede yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'ın açıklamasını bilinçli yaptığını düşünüyorum. Açıklaması, 'Kimlere hizmet ediyorsunuz' sorusunu akıllara getiriyor." şeklinde konuştu.

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