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Mustafa Cengiz: 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz, bir terslik olmazsa transferde hayırlı işler olacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Toplantısı'nda transferler hakkında konuştu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Toplantısı'nda konuşurken transferler konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mustafa Cengiz mali yapı hakkında da konuşurken, transfer konusunda ilginç cümleler kullandı.

“HANIM TRANSFER YAPMADIK DİYE BENLE KONUŞMUYOR”

Transfer konusuna kısaca değinen Cengiz, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 'bariyer' göndermesine de yanıt verdi ve  ''Hanım transfer yapmadık diye benimle konuşmuyor. Bunu samimi söylüyorum. Dün gece 4.5'ta eve gittim. Son güne kadar neredeydik, ben de bilmiyorum. 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz. Bir terslik olmazsa transferde hayırlı işler olacağına inanıyoruz. Hiç kimse bize tehditle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz.

Bariyer derken engeller oluyor. Şimdi ben rastgele konuşan bir takımın temsilcisi değilim. Biz edebimizi biliriz. Rakip takımlara laf atmayız. Herkes edebine göre davranır'' ifadelerini kullandı.

Mali yapı hakkında da konuşan Cengiz ''Bizim şu anda ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor. Aldığımız her futbolcunun KAP bildirimini yıllardır yapıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Hesaplarımız çok açık ve devlet de görüyor. Rakiplerimiz arasında en iyi durumda olan biziz. Şükür bize efektif ve reel olarak denetleme sonrasında net kara geçtik. UEFA'nın 2M€luk cezası olmasa bu rakam 15 milyon TL olacaktı. Transferlerle ilgili evet gecikmeler oldu, o konuya girmeyeyim şimdi konu başka'' şeklinde konuştu.

Duygun Yarsuvat'ın 'Şampiyonlar Ligi'nden 1 sene sonra gelecek parayı mali tablolara koymuşlar. Bir mühendislik yapmışlar. Cin olmadan adam çarpmışlar' sözlerine de yanıt veren Cengiz ''Bu lafa çok üzüldüm. Biz denetleniyoruz. Böyle bir şey yapmış olsak bu suçtur'' dedi.

(Sporx)

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