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Mustafa Cengiz aldığı cezalarla ilgili konuştu: Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine verilen cezalar hakkında 'Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok.' dedi.

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Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesinin kuruluşunun 537. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlik sonunda AA muhabirinin, PFDK tarafından kendisine 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası daha verilmesine ilişkin sorusunu Cengiz, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." şeklinde yanıtladı.

PFDK'nın son kararının ardından Mustafa Cengiz'e verilen hak mahrumiyeti cezaları toplamda 150 güne ulaşmıştı.

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