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Mustafa Cengiz: Biz her şeyin farkındayız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken PFDK sevklerine sert tepki gösterdi.

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Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler açıklandı. Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den teknik direktör Fatih Terim'e kadar önemli isimler ve futbolcular, Fenerbahçe'den ise iki futbolcu PFDK'ya sevk edildi.

Sarı Kırmızılı cepheden bu sevke çok sert tepki gösterildi. Mustafa Cengiz de Schalke maçı öncesi TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

İşte Mustafa Cengiz'in o açıklamaları:

Tabir-i caizse biz ağır konuşmasını da biliriz. Biz bundan imtina ediyoruz. Bu suskunluğumuzu yanlış anladılar. Bizi pasif gördüler.

Yaptığımız açıklamada hiçbir şekilde fanatiklik yok. Bugüne kadar hiç ağzımızı açmadık ve buna rağmen bu yapıldı. Bizim suskunluğumuz asaletimizden geliyor.

İnsanı hayvandan ayıran en önemli unsurlardan biri edeptir. Ateşi körükleyen ile ateşe tepki verenler bir araya getirildi. Hakem de bu ateşi körükledi. Biz daha ağır ceza aldık. Lütfen bu yanlıştan dönün.

Rakip takımın açıklamasında benim teknik direktörüme, yardımcı antrenörüme 'mahalle kabadayısı' dedi, bu nasıl ve nerenin jargonudur? Milleti aptal, alemi sersem zannetmesinler. Biz her şeyin farkındayız. Verilecek kararlarda çifte standart olmasın.

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