Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda Club Brugge Başkanı Bert Verhaeghe Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. İki başkan TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Verhaeghe, ''Türkiye'nin en büyük takımına rakip olmaktan dolayı gururluyuz. Bize gösterilen ilgiden dolayı da Galatasaray camiasına teşekkür ederim.'' dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise yaptığı açıklamada ''İnşallah ateşli taraftarımızın gücü sahaya da yansır. Güzel bir maç olmasını ve hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cengiz, 'Diagne Ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek mi?' sorusuna ''Diagne bizim futbolcumuz. Kendisinin her alanda başarılı olmasını dileriz. Kendisini kiraladık, orada candan başarılar diliyoruz.''

Başkan Mustafa Cengiz, Club Brugge Başkanı Bert Verhaeghe'ye Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısını hediye etti.