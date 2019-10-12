Mustafa Cengiz: Dışarıda çok ciddi şer odağı var

Cengiz, konuşmasının başında amatör sporculara seslenirken, "Teknik heyetimize, futbolculara ve yönetimlere çok teşekkür ediyorum. Amatörlerde, onlarlar sohbet etme fırsatı buldum. Kısıtlı bütçeyle gidiyoruz. Mali anlamda başarılı olmamızın köklerinde amatörler var. Siz bize mali olarak destek oluyorsunuz. Ben bunun için de teşekkür ediyorum. Ancak bir şeyi kanıtladık, otarşik denilen (kendine yeten) bütçelerle aynı başarılara gittik. İşte arma aşkı budur. Mali ve sportif olarak sizleri kutluyorum. Bu dönemde Galatasaray Spor Kulübü gelir rekoru kırdı. Hiç bir takım, bizim yakınımıza yaklaşamıyor kombine hasılatta." dedi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı konuşmasının devamında hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederken, "En büyük hedefimiz bu sene de şampiyonluk. Sizden ricam, bu dönemde Galatasaray'da iki beraberlikle, yönetime, teknik heyete, taraftara, kırılgan bir hale gelmeyelim." dedi.

"KENETLENMEMİZ BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

Galatasaray başkanı 2 sezon üst üste yakalanan başarının bir kesin çevreleri rahatsız ettiğini dile getirirken, "İki yenilgiyle, iki mağlubiyetle asla biz yere düşmeyiz. Bu sene yarış, daha zorlu geçecek. 2 yılda elde ettiğimiz başarı, ulaştığımız mali sonuçlar ve kenetlenme bazılarını rahatsız ediyor. Dışarıda çok ciddi şer odağı var. Lütfen, rica ediyorum, iki yenilgiyle onların tuzağına düşmeyelim. Biz çok üzüntüler yaşadık ama çok sevinçler de yaşayacağız. Fiziki saldırılar ve hakaretlere tepki gösterirken, Galatasaray her zaman örnek olmalıdır. Düzeysiz eleştirilere aynı düzeysizlikle yanıt veremeyiz Galatasaray'ız biz. Ama, öyle cevaplar veririz ki altından da kalkamazlar. Zaten da görüyorsunuz. Örneğine hiç gerek yok. Aidiyet, şefkat ve sadakat Galatasaray'ın asıl benliğidir." ifade etti.

"BİR TAKIM SÜREÇLERDEN GEÇİYORUZ"

Cengiz, son olarak Riva ve Florya projeleri hakkında konuşurken, "Bir takım süreçler oluyor. Biz bir süreçten geçiyoruz. 2-3 süreç aynı anda gidiyor. Arkadaşlarımız bunun için çalışıyor. Biz bu göreve talip olduk, atanmadık. Biz bundan, Galatasaray için mücadele etmekten zevk alıyoruz. Riva, Florya gibi borçlarımız; Finalize olduğundan şundan emin olun toplanıp anlaşma yapacağız. Asla bir komplonun içine girmeyiz. Biz doğruyuz ve böyleyiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.