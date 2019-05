Mustafa Cengiz: Edepli ol lafını kınıyorum

Sarı-kırmızılı kulübün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Cengiz, idari yönden ibra edilmedikleri mali genel kurulda Faruk Süren ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Mustafa Cengiz, ibra oylamasından önce Faruk Süren'in kendisini görüşmek için kulise çağırdığını dile getirerek, "Benden kürsüye çıkıp 'Ben seçime gidiyorum, lütfen beni ibra ediniz.' dememi istedi. Ben tepki vermedim, arkamı döndüm gittim. Bizim arkadaşlar biraz tepki verdi. Bunu spor basınıyla yaptığım sohbet ortamında anlattım. Ben küfür etmedim. İçimden de etmedim. Çünkü beni biliyorsunuz pek dilimde durmuyor. Etmediğimi beyan ediyorum ama o öyle düşünüyorsa özür dilerim. Bu beni küçültmez." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a hizmet etmek istediğini aktaran Cengiz, "Galatasaray Kulübü Başkanlığı makamı asla bir ikbal, bir kazanım elde etme makamı değildir, bir hizmet etme makamıdır. Ben hizmet ettiğime inanıyorsam ve üyelerden destek görüyorsam buna devam ederim. Sayın Başkanım Faruk Süren'in bana 'terbiyesiz' demesini kınarım. Aynı şekilde Sayın Fatih Altaylı'nın 'terbiyeli ol' demesini de şiddetle kınarım. Ben Galatasaray Başkanıyım, edepli olmak zorundayım. İnsanı da hayvandan ayıran en büyük unsur edeptir. Ben yanlış yaptıysam özür diliyorum." diye konuştu.

"Benim gitmemi istiyorlar"

Mustafa Cengiz, bazı üyelerin kendisinin başkanlığı bırakmasını istediğini dile getirerek, "Benim gitmemi istiyorlar. Saygı duyuyorum, beni beğenmek zorunda değilsiniz. Ancak Mustafa Cengiz'in olmadığı bir seçim istiyorlar. Bunu yapmayın ya. Ben daha önceki bir divanda 'Bu mali tabloya rağmen ibra etmeseniz...' dedim. Anında 'tehdit etti' dediler. Tehdit etmedim arkadaşlar. Ben orada, 'Yapmayın, bu kadar güzel bir mali tabloyla bizi ibra etmemek ayıp olur.' demeye getiriyorum. Bunu tehdit diye yazdılar. Aynı insanlar bunu yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün eski yöneticilerinden Fatih Altaylı'nın spor medyasının yöneticilerine yönelik sözlerine tepki gösteren Cengiz, "Sayın Fatih Altaylı'nın konuşmasında çok üzüldüğüm noktalar oldu. 'Sayın Başkan çok konuşuyor, boş konuşuyor ve 4 tane baldırı çıplak karşısında' dedi. İster beğenin ister beğenmeyin 20'ye yakın medya mensubu vardı. Kendisi de basınımızın değerli bir mensubu. Onlara 'baldırı çıplak' dememesi gerekiyor. Şiddetle kınıyorum. Çünkü bizi de küçük düşürüyor." şeklinde görüş belirtti.

Mustafa Cengiz, kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek'e rakip olarak yönetime geldiğini hatırlatarak, "Ben her Galatasaraylı gibi hizmet emek isterim. Şartlar öyle oldu ki ben görevi üzerimde buldum. Ben elimden geleni yapıyorum, başkan olsam da olmasam da yapmaya devam edeceğim. Her an her saniye Galatasaray'ın emrindeyim." diye konuştu.

"Her gün uğurlarım, her saat uğurlarım"

Mustafa Cengiz, taraftar grubu ultrAslan ile ilişkilerinin eleştirilmesi üzerine, şunları kaydetti:

"Galatasaray Başkanı tarikat toplantısına gidene el salladı' diye suçladılar. Orada 2 bin 500 insan vardı. Çok kritik bir an. Öyle dualar edildiği için otomatik, spontane şampiyon olmuyoruz. Keşke öyle olsa. Öyle bir dünya yok. Tek tek, gergef gibi oya gibi nakış gibi işleye işleye... Anlatamam. Anlattığım anda herkes yanlış anlar. Size ve rakiplerimize bütün kutsiyetimle yemin ediyorum ki hiçbir yanlış, hile, yalan yapmadık bu şampiyonluk yolunda. Dümdüz yürüdük ama ne gerekiyorsa onu yaptık. Bunun yansımasını da 51 bin kişiyle rekor kırarak gördük. İşte o taraftarı uğurlarım. Her gün uğurlarım, her saat uğurlarım. Ama ultrAslan ama ultra kaplan hiç fark etmez. Lütfen toplumları siyaha veya beyaza boyamayalım. Arada gri var, grinin 50 bin tane tonu var. Galatasaray Türkiye'dir."

Fenerbahçe Kulübünün aleyhlerine yaptığı sert açıklamaya da değinen Cengiz, "Konuşmam sırasında 7 kere elektrikler kesildi. Aradaki 17 saniyelik konuşmam gitti. Sadece 'Hayvan ile hayvan olmam, kötüyle kötü olmam.' kısmı kaldı. Bunu da bir camia üstüne alındı. Halbuki ben onlar için söylememiştim. Bildiri yayınladılar. Sonrasında beni aradılar. Onlara da söyledim. Tarihi bir mektup yolladım. Ben açıklamıyorum, karşı taraf açıklar." diye konuştu.

Bazı divan kurulu üyelerinin de söz alarak görüşlerini dile getirdiği toplantı, Mustafa Cengiz'in konuşmasıyla sona erdi.