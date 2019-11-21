Mustafa Cengiz: Falcao sakat gelmedi, biz salak değiliz

Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:

“GÜNDEMİMİZDE SEÇİM YOK”

“Mahkemeler ile ilgili bugüne kadar hiç konuşmadım. Biz bir gönül sevdalısıyız. Bizim ikinci bir ajandamız yok. Şu anda bizim gündemimizde seçim yok. Biz şu anda seçim sürecinde girersek diğer konular ikinci plana gider. Biz buraya kazık dikmedik.”

“FLORYA İÇİN ÇÖZÜM ARIYORUZ”

“Florya için camiamızı mutlu edecek bir çözüm için çalışıyoruz. Galatasaray bedelini ödeyerek her şeyi alır. Hiçbir şey altın tepside sunulmadı. Buna stadımız dahil. Biz tam tersine devletimize para kazandırdık. Galatasaray’ın girdiği bütün projelerde şeffaflık var.”

“FALCAO BURAYA PARA İÇİN GELMEDİ”

“Falcao, Türkiye'yi çok seviyor. Buraya para için gelmedi. Futbol tutkusunu son dönemlerinde de olsa yaşamak için geldi. Antrenmansız iki maçta çok koştu ve aşil tendonunda ödeme neden oldu. Taraftarlardan sabır istiyorum.

"FALCAO SAKAT GELMEDİ, SALAK DEĞİLİZ"

Falcao sakat gelmedi, kimse salak değil, biz de değiliz! Biz bazıları gibi önce imza attırıp sonra sağlık kontrolüne sokmayız.

Falcao zaten onurlu bir insan. Biz de açık ve şeffaf bir kulübüz. Biz Falcao'ya bonservis bedeli ödemedik. Transfer bütçemizde iki yıldır artıdayız.

“FALCAO’YU REAL MADRID İSTEDİ”

Falcao'nun hiçbir sorunu yok. Dönüşü fazla sürmez. Falcao'yu Real Madrid istedi, hepsi istedi. Talip çok. Falcao, Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet edecek."