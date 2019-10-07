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Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile toplantı yapma kararı aldı

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının ardından Fatih Terim'in sözleriyle başlayan ve Mustafa Cengiz’in cevabıyla devam eden gerginlik sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim önümüzdeki günlerde teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelecek.

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Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının ardından Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar olay yarattı. Terim, maçtaki tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili "O konuda konuşmak istemiyorum. Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun" açıklamasını yaptı.
 
Bu sözlere içerleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, pazar günü Terim'e cevap verdi:
 
"Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum, özelikle herkes vazifesini yapacak. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız.
 
Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması… Biz tabii ki hiçbir zaman sahada Galatasaray yönetimi ve kültürü olarak 'Neden şu kişi ilk 11'de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?' bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır."
 
YÖNETİM VE TERİM TOPLANTI YAPACAK!
 
Habertürk'ün haberine göre; Mustafa Cengiz'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı.
 
Cengiz başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin cumartesi gecesi Terim'in sözlerine kızarak takımla aynı uçağa binmediği öğrenildi.
 
Yaşanan gelişmelerin ardından birkaç gün içerisinde Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim'in bir araya geleceği belirtildi. Bu toplantıda Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le görev tanımlarıyla ilgili konuşacağı öğrenildi.
 
Florya'dan gelen haberlerde ise Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray yönetimini değil diğer kulüpleri hedef aldığı ancak yanlış anlaşılma yaşandığı öne sürüldü.
 

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