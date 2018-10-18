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Mustafa Cengiz: Fatih Terim imzayı kalplere attı

Galatasaray’ın Başkanı “Bizde kağıtlar boştur, imzalar kalplere atılmıştır. Her zaman Fatih Hoca ile beraberiz. 25’inci şampiyonluk ve 5. yıldız Terim’le gelecek” dedi.

  • StarSpor
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GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim’in sözleşmesinin 2+3 yıl uzatılmasını değerlendirdi. Kulübün Riva arazisinde hayata geçirilecek “Düşler Vadisi Riva” projesinin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Aslan’ın Başkanı, “Hocamız Galatasaraylılığını gösterdi” ifadesini kullandı.

PARA KONUSU AÇILMADI

Cengiz, “Bizde imzalar kalplere atılmıştır. Kağıtlar boştur. Biz her zaman Fatih Hocamızla beraberiz. Masaya otururken, hocamızın ağızından para lafı çıkmadı. Boş mukaveleye imza attı ve masadan kalktı. Görev sürem 2021’de bitiyor. Ben devam etsem de bıraksam da Fatih Terim hocamızla G.Saray 5. yıldızı takacaktır” diye konuştu.

EMRE İÇİN PARA GELMEDİ

Emre Akbaba’nın bonservis bedeli için destek vereceğini açıklayan sponsorları Nef firmasından henüz herhangi bir ödeme almadıklarını aktaran Başkan Cengiz, forvet transferinin yapılmamasında sorumluluğun kendilerinde olduğunu belirterek, “Hukukta kusursuz sorumluluk ifadesi var. Kusursuzuz ama sorumluluk bizde” dedi.

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