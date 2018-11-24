Mustafa Cengiz: FIFA, UEFA ve IFAB'a gideceğiz

İşte Cengiz'in açıklamaları...

Dün sahada sportif bir cinayet işlenmiştir. Kendi evimizde kendi seyircimizin önünde hak gasbı yapılmıştır. Geldiğimiz günden bu yana rakibe saygı kendimize saygı anlayışımızdan asla sapmadık. Türk futboluna hep dostluk mesajları verdik. Bu yaklaşımlarımız basitlik ve acizlik olarak görüldü. VAR'la ilgili kural bellidir, hakem kararsız kalmamalıdır. Haksız karar korkmadan çekinmeden on binlerce seyircinin önünde devreye sokulmuştur. Fenerbahçe derbisini yöneten Fırat Aydınus için VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik fakat cezayı biz aldık. Penaltı olmayan pozisyonda VAR Hakemi ile sahadaki hakemin konuşmaların derhal açıklanmasını istiyoruz. Bu konuda TFF gerekeni yapmadığı takdirde IFAB, FIFA, UEFA nezdinde harekete geçilecektir.

Galatasaray'ın haklarını yiyen Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Fırat Aydınus hakemliği bırakmalıdır. Bunun sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'dur. TFF, Türk futbolunu yönetemez durumdadır, Türkiye Futbol Federasyonu kurumları istifa etmelidir. Geri çekilmeyeceğiz, taraftarlarımızla birlikte mücadele edeceğiz kenetlenin başka Galatasaray yok