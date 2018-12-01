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Mustafa Cengiz: Hem yönetim hem takım olarak bu taraftara layık olmaya çalışıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TT Stadyumu'nda yapılan antrenman hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftar önünde yapılan antrenmanla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, stadyuma 40 bin 541 taraftar geldiğini ve dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman olarak rekor kırıldığını açıkladı.
 
Mustafa Cengiz taraftara katkılarından dolayı teşekkür ederken, ''Ve şu anda bir dünya rekoru sanırım, ücret ödeyerek dünyada bir takımın gerçekleştirdiği en yüksek seyirci katkısı var. Biz de hem yönetim hem takım olarak bu taraftara layık olmaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.
 
İkinci başkan Yusuf Günay da konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparken ''Dünyada bir ilki yaşıyoruz. Muhteşem bir atmosfer. Yarınki derbiden de yüzümüzün akıyla döneceğimizi düşünüyoruz. Biz ülkede futbolun dürüst ve adli bir eşkilde oynanamasını istiyoruz'' dedi.

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