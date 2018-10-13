Mustafa Cengiz: Köklerimize sahip çıkalım

GALATASARAY Kulübü’nün 113. kuruluş yıldönümü dün kutlandı. Galatasaray Lisesi’nde geleneksel pilavın da yendiği kutlamalarda, geride kalan bir yıllık dönemde kazanılan tüm kupaların ve ödüllerin de tanıtımı yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi: “Galatasaray, 6-7 lise öğrencisinin kurduğu bir takım. Burada yakılan ateş önce semti, sonra İstanbul’u, ardından da Türkiye’yi ve dünyayı yakıyor. O ateşin çıktığı yerin asıl mekanı ise bu lise. Biz lisemize her zaman sahip çıkmalıyız. Lisede okusak da okumasak da bunu asla ve asla unutmamalıyız.” “Bizi mutlu eden, bazen üzen, üzmesi bile tatlı olan... Çünkü asla riyakar, hile ve tehditle zafer elde etmeyen Galatasaray’ımız, yenilse de yense de her zaman onurlu bir timsaldir. Bu timsalin doğduğu yer Galatasaray Lisesinin bir sınıfıdır. Köklerimiz Galatasaray Lisesidir, ona hep sahip çıkalım.”