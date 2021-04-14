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Spor

Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, dün kulüp televizyonunda yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sarı-kırmızılı kulübün de aynı yayından dolayı PFDK'ya sevkine karar verildi.

DHA14 Nisan 2021 Çarşamba 18:10 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:10
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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