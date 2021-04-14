Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."