Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Cengiz resmen açıkladı! 'CAS'a gideceğiz'

İsviçre'de UEFA ile görüşen Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarına yaptığı açıklamada CAS'a başvuracaklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsviçre'de UEFA ile görüşen Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarına yaptığı açıklamada CAS'a başvuracaklarını söyledi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

"Çok uzun yıllardan gelen sorunların tek defa da çözülmesi mümkün olmuyor. Disiplin komitesi 5 ay boyunca inceleyip şans verdi. 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptı. Gördüğüm kararıyla Hakimler Kurulu'nun bir itirazı var. Bizim de buna itirazımız var. Sonuçta sözleşme imzaladık. CAS durumu var. CAS'a gitmeyi düşünüyoruz. Pazartesi CAS'a başvuracağız.  Sebep, bu yeniden gözden geçirmenin yanlış olduğu. 142 milyon Euro'luk zararın göz ardı edildiğini iddia ediliyorlar. Biz de giderek düzelmeye geçtiğimizi söyledik. Son 3 aylık bilançoyla çok daha iyi duruma gittiğimiz görüldü. Biz masal okumuyoruz. Realitede biz bu gözden geçirmeye gerek yok diyoruz. Tabii CAS bir süreç. Bunu da bilinçli yapıyoruz. Pazartesi günü CAS'a başvurmayı düşünüyoruz"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA