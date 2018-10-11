Mustafa Cengiz resmen açıkladı! 'CAS'a gideceğiz'

İsviçre'de UEFA ile görüşen Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarına yaptığı açıklamada CAS'a başvuracaklarını söyledi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

"Çok uzun yıllardan gelen sorunların tek defa da çözülmesi mümkün olmuyor. Disiplin komitesi 5 ay boyunca inceleyip şans verdi. 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptı. Gördüğüm kararıyla Hakimler Kurulu'nun bir itirazı var. Bizim de buna itirazımız var. Sonuçta sözleşme imzaladık. CAS durumu var. CAS'a gitmeyi düşünüyoruz. Pazartesi CAS'a başvuracağız. Sebep, bu yeniden gözden geçirmenin yanlış olduğu. 142 milyon Euro'luk zararın göz ardı edildiğini iddia ediliyorlar. Biz de giderek düzelmeye geçtiğimizi söyledik. Son 3 aylık bilançoyla çok daha iyi duruma gittiğimiz görüldü. Biz masal okumuyoruz. Realitede biz bu gözden geçirmeye gerek yok diyoruz. Tabii CAS bir süreç. Bunu da bilinçli yapıyoruz. Pazartesi günü CAS'a başvurmayı düşünüyoruz"