Mustafa Cengiz, Şenol Güneş'e tepki gösterdi

"MHK İLE GÖRÜŞMEYİ HÜSNÜ GÜRELİ AYARLADI"

Daha önce TFF ve MHK ile kendilerinin de görüştüğünü hatırlatan Mustafa Cengiz, "TFF Başkanı Hüsnü Güreli'ye hakem hatalarıyla ilgili şikayetçi oldum. O da bana MHK'yle ilgisi olmadığını söyledi ve randevu ayarladı. Yani Hüsnü Güreli'nin ayarladığı randevu üzerine MHK'ye gittik. Oraya gittiğimizde de dostça konuştuk. VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik. Ama kabul edilmedi." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN ZAMANLAMASI YANLIŞ"

Şenol Güneş'in de Hüsnü Güreli ile görüşmesi hakkında açıklama yapan Mustafa Cengiz, "Derbi haftası Beşiktaş ve Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yle buluştu. Kötü bir niyet aramıyorum ama zamanlaması yanlıştı. Şimdi insanlar bana, 'Şenol Güneş hakemi ayarlamaya gitti. Sen de git, istediğimiz hakemi versinler' diyor. Bence Şenol Hoca bir zamanlama hatası yaptı." ifadelerini kullandı.

(Sporx)