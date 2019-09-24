Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'da
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
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