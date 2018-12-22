Mustafa Cengiz: Teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık

ÖNCE: Ara dönemde en iyi transferleri, en iyi maliyetlerle yapmamız gerekiyor. Satmadan alamama durumu var.

SONRA: Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde, kesinlikle ‘hayır’ demeyiz.

ÖNCE: Bazen insanın yaşamında üst üste terslik olabiliyor. Bizim önümüze transfer gelmedi.

SONRA: Bunu suçlama adına söylemiyorum. ‘Teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık’ demiyorum.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer konusunda çelişkili açıklamalar yaptı.

Transfer konusunda teknik heyetin uzun süredir çalıştığına vurgu yapan Cengiz, “Ara dönemde olabilecek en iyi transferleri, en iyi maliyetlerle yapmamız gerekiyor. Satmadan alamama durumu var. Böyle söyleyince taraftar feryat ediyor ama bu bir gerçek. Biz Galatasaray’ın geleceğini popülizm adına yok edemeyiz. Transfer tümüyle teknik heyetimize bağlı. Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde, kesinlikle ‘hayır’ demeyiz. Bütün mesele, seçtikleri isimlerin doğru oyuncular olması ki bu da izafi. Bugün bir çiçek şurada çok iyi yetişir ancak bir metre oynattığınızda solabilir. Futbol piyasası da bir anlamda öyle, zor bir iş. Ancak samimiyetle söylüyorum, gece gündüz çalışılıyor” dedi.

Fener’e gönderme

Bu konuda taraftarın eleştirilerini haklı bulan Mustafa Cengiz şöyle devam etti:

“Bazen insanın yaşamında üst üste terslik olabiliyor. Bizim önümüze transfer gelmedi. Bunu suçlama adına söylemiyorum. Yani, ‘Teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık’ gibi bir şey demiyorum. Taraftarımız şuna inansın, hem teknik heyetimiz hem de biz çok iyi niyetle çalıştık ama maalesef planlarımız tutmadı.”

Mustafa Cengiz, gerekirse Avrupa’ya gitmeyeceklerini söyleyen Fenerbahçe’ye de göndermede bulunarak, “Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaktan başka hiçbir şey bizi teselli etmez. Kurucu başkanımız Ali Sami Yen’in gösterdiği doğrultuda, yabancı takımlarla oynama hedefimiz var” diye konuştu.

Düşman kardeşler

İngiltere’de Manchester City yetkilileriyle bir araya gelen Cengiz, “Görüşmeler yapıyoruz. ‘Onlardan futbolcu alma, pilot takım olma’ gibi şeyler duyuyorum fakat böyle şeyler yok. Bu iş birliğini hem ticari hem de sportif anlamda yürütmek istiyoruz” açıklamasını yaptı. UEFA Avrupa Lig’nde Benfica eşleşmesini de yorumlayan Cengiz, şunları söyledi:

“Portekiz’de Porto ile Benfica düşman kardeş. Çünkü birbirlerine karşı çok sertler. Tesadüf bu sezon ikisiyle de oynamış olacağız. Kesin olan şu ki Porto bizi yüzde 100 destekleyecek.”

‘140 milyonu ödeyemezdik’

Mustafa Cengiz, Gomis konusunu da yorumlayarak, “Gomis dahil Galatasaray’a hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Fakat şartlar öyle gerektirdi. Biz 140 milyon liraya yakın bir ücreti ödeyemezdik. Ödeyemediğimiz için de sevgili Gomis ayrılmak durumunda kaldı. Ona da saygı gösteriyoruz, çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bu bütün futbolcular için geçerli. Maalesef her şey istediğiniz gibi olmuyor. Yaşamın gerçekleri var. Taraftar şundan emin olsun, biz Galatasaray’ın kuruşunu sokağa atmayız. Yönetim ve teknik heyet olarak transfer döneminde elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.