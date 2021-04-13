13 Nisan 2021 Salı 16:29 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 16:35

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde aleyhlerine yapılan hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"MAÇLARI YARIDA BIRAKTIM"

"Cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Kurgu bu. Önceden yazılmış ama bir yere doğru yazılmış sanki."

"VAR'DAKİ SUAT ARSLANBOĞA, HAKEME 'GEL BAK KARİYERİN BİTER' DEMİŞ"

(Karagümrük maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa için) Galatasaray'a kişisel düşmanlığın olabilir, bir takıma yakın da olabilirsin ama bunları yapamazsın. (Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı pozisyonu için) Suat Arslanboğa'ya soruyorum sen burada ne gördün? Zemin mi kötü? Şu an o zemin Türkiye'nin en iyi zeminlerinden biri. Suat Arslanboğa militan bir hakem. Maçın hakemi Ali Palabıyık'a Kerem'in pozisyonu için 'Gel bak kariyerin biter' falan gibi sert sözler söylemiş.

"VAR ODASINA TELEFON SOKAN VAR MI?"

VAR konuşmaları neden yayınlanmıyor. VAR odasına telefon sokan var mı, SMS atan var mı? Merak ediyorum.

"SERDAR TATLI GÖREVİNDEN AYRILSIN"

MHK görevini yapmıyor. Serdar Tatlı'nın çocukluğundan beri bir takımın hastası olduğunu biliyorum. Bir hakem, bir takımın taraftarı olabilir ama kararını etkiliyorsa, yazıklar olsun. MHK'nın bu hakemlere söz geçirebileceğine inanmıyorum. MHK fonksiyonunu yitirmiştir. Bir an evvel Serdar Tatlı görevinden ayrılsın.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A AYRI BİR YAYIN SÖZLEŞMESİ YAPILMALI"

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe bu havuzu dolduruyoruz. Bu havuzu Anadolu takımları doldurmuyor, 2-3 takım dolduruyor. Benim yarattığım hasılat 40 milyon. Sen benden alıp, Anadolu kulüplerine veriyorsun. O zaman ben, Fenerbahçe ve Galatasaray olarak ayrı bir yayın sözleşmesi yaparız derim. Fenerbahçe'nin böyle bir beklentisi yoksa bir şey diyemem. Yayın hakkının artırılması gerek. Bizim hakkımızın verilmesi gerek.

"YEDLIN SAKATLANDIĞINDA 10 FUTBOLCUMUZ ORADA OLMALIYDI"

Onlar istediği kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeli.

"FUTBOLCULAR HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLASINLAR"

Futbolcularımız haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken.