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Mustafa Cengiz yarın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, finansal fair play anlaşmasının tekrar incelenmesi kararı üzerine yarın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelecek.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre bu akşam İsviçre'ye gidecek başkan Cengiz, yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde Ceferin ile bir araya gelecek.

Mustafa Cengiz'e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek.

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

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