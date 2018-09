Mustafa Cengiz yetki istedi Genel Kurul müsade etmedi

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Mecidiyeköy arsasına yapılacak faaliyetler ile ilgili yetki maddesi oy çokluğu ile reddedildi.

İşte oylama öncesi yaşananlar ve günün özeti;

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Mustafa Cengiz yönetiminin istediği yetkiler görüşüldü.

Toplantıda üyeler, Galatasaray Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşasının da yer aldığı konular hakkında görüş belirtti.

Genel olarak eleştirilerin ve olumsuz görüşlerin dile getirilmesi üzerine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz söz aldı.

Eleştirilere cevap veren Cengiz, Riva'daki okul alanı ile önemli birkaç maddeye olumlu oy kullanılmasını istedi.

Eski yöneticilerden Sedat Doğan'ın istenen yetkileri Mondros Mütarekesi'ne benzetmesine sinirlenen Cengiz, şöyle konuştu: "Sinirlerimi çelik gibi bilirdim ama bazen lastik gibi olduğunu görüyorum. Sedat Doğan'ın söyledikleri çok ağrıma gitti. 'Mondros Mütarekesi'nden ağır, Galatasaray'ı teslim etmek üzereyiz, Mustafa Kemal'e borcumuz yok mu?' dedi. Benim adım Mustafa, küçük kardeşimin adı Kemal. Adını aldığım dedem Çanakkale'den sonra Filistin'de Mustafa Kemal'in ordusunda şehit oldu. Mondros Mütarekesi'nde taraf kim? Biz İtilaf Devletleri miyiz? Vahdettin'in paşası kim? Ben onu ararım. Eğer biz İngilizler isek, İtilaf Devleti isek Vahdettin'in sadrazamı kimdi? Bunlar çok ayıp."

Üyelerden Metin Ünlü'nün, "Hayatımda fişlenmedim. Galatasaray'da fişleneceğiz." şeklindeki ifadesine yanıt veren Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim televizyonda söylediğim kamera lafıma taktılar. Kendilerini demokrasi şehidi yaptılar. İnsan hak ve özgürlükleri, faşizme karşı mücadele edenlere benzettiler. Züğürt Ağa filminde ağaya bir oy çıkıyor. Herkes 1 oyun kendisi olduğunu söylerken ağa, 'Benim oyum nereye gitti.' diyor. Riva ve Florya kararı verilirken, ortada proje yokken hiç kimse 145. madde demedi. Onayladınız. 45 kişi 'hayır' dedi. Ben kiminle konuşsam 'Ben Riva ve Florya'ya karşı çıktım' dedi. Aynen Züğürt Ağa. O zaman 3-4 bin kişi nerede. Bana oy vermeyince fişlenip ceza evine mi gideceksin Metin Ünlü? Allah aşkına belden aşağı vurmayın. Ayıptır, günahtır. Hayatımın önemli bölümü demokrasi için mücadele ile geçti. Hayatımda iki darbe gördüm. Hem 12 Eylül hem de 12 Mart'ın darbesini şahsen yemiş insanım."

"Hepsine 'hayır' deyin ama 3-4 tanesine onay verin"

Mustafa Cengiz, kritik öneme sahip birkaç maddeye özellikle onay istedi.

Riva'daki okul alanının önemine değinen Cengiz, "Lütfen özgür iradenizle cevap verin. Size kızmam. Bir tek şey için rica ettim. Riva'daki okul arazisi. Riva'dan ötürü geçen hafta 33 milyon lira faiz borcu geldi. Hızla harekete geçip Riva'da satışlar gerçekleşmezse 342 milyon liranın üzerine en az 100 milyon da faiz öderiz. Bana kızın. Yetkilerin hepsine 'hayır' deyin ama 3-4 tanesine onay verin. İnsanın gözünü kan bürümesin, intikam duyguları belertmesin. O zaman ağacın kurdu bedeninde oluyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, görevde oldukları bölümde kar yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti: "24 Ocak'tan bu yana 22 milyon lira kardayız. Bunlar bağımsız denetim kurumlarının rakamları. Bol keseden atma değil. 31 Temmuz kuru itibariyle 380 milyon lirayı yapılandırdık. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu bu günlerde bunu kim alabilir? Elde ettiğimiz karlılık 111 milyon lira. 'Battı, bitti' denilen Galatasaray'a bunları sağladık. Kime verirler? Galatasaray'a verdiler. Galatasaray'ın düzelen mali tablolarına, en yüksek doluluk oranına kavuşmasına, taraftarın desteğine, küçük görülen kampanyalara, 30 bin kişinin sadece antrenmanına 1,5 milyon lira ödediği takıma verdiler. Bu ruh nasıl oluşturuldu. Hamasetle, Mondros'la veya fişleyerek oluşturulmadı. İşte size iş. Yüzde 64 olan kısa vadeli kredileri uzun vadeye yaydık."

"Sermaye artışı yapmam lazım. Elde avuçta yok"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, UEFA'dan 2 yıl men cezası yememek için sermaye artırımı yapması gerektiğini dile getirdi.

Kulübü doğru yönettiklerini vurgulayan Cengiz, "Yıl sonuna kadar 29 milyon avroya ihtiyacımız var. UEFA Finansal Fair Play ilkesi gereği söz verdik. Şubatın ilk haftasında bize 'Masadaki 14 kulüp içinde en sorunlu sizsiniz.' dediler. Zaman istedik. Allah utandırmadı. Siz taraftarların desteğiyle bunları aştık. Biz de azıcık doğru yönettik. UEFA'ya bir söz verdik. Yaklaşık 4 takım bizi şikayet etti. 25 milyon avro ya nakit koyacağız ya da sermaye artışı yapacağız. Buna naktim yok. Futbolcuların temiz kağıdını yen aldım. Kimisine bitmeyen eylül maaşını ödedik. UEFA'dan 2 yıl men yememek için sermaye artışı yapmam lazım. Elde avuçta yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, gayrimenkulleri ayni sermaye olarak kullanmanın satmak anlamına gelmediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı: "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar elde ettiğimiz gelir 200 milyon lira. Bu para için bu ülkede 50 cinayet işlerler. Önümüzü kesmek için her şeyi yapıyorlar. Borçlar öde öde bitmiyor. Ölümüne kadar götüreceğiz. Sermaye artışında Hasnun Galip'i, Kemerburgaz'ı ayni sermaye için kullanacağım. Bizi neredeyse ihanetle suçluyorlar. Yine de bir şey demiyorum. İsterseniz hiçbirini vermeyin. Adada irtifak lazım. Ada hariç ayni hak doğacak Kemerburgaz dahil her şeyi sermaye artışına koyabilirim. Sermaye artışına koymak satmak değil. Satmazsanız satılmaz. Her satışta sizden yetki isterim. 2003'ten beri ada sorunlu. Neden sormadınız da benim 4 aylık yönetimimi neredeyse ihanetle suçluyorsunuz. Asla Galatasaray'ı satmam, başınızı yere eğdirmem. Özgür iradenizle istediğiniz gibi oy verin."

Üyelerden gelen daha sık genel kurul düzenlemesi önerisine yanıt veren Cengiz, "Birisi 'her ay genel kurul yap.' dedi. Buranın kirası 250 bin lira. 12 ayda 3 milyon lira yapar. Öde bunu yapayım. Her genel kurul, divan kurulu, her hafta yönetim kurulu toplantısı yapayım. İnsaf edin. Lütfen dediğimiz lafların maliyetini hesaplayalım. Ağdalı lafların bir de faturası var. Köfteler." diye konuştu.

Başkan Cengiz'in "Köfteler" ifadesi salonda gülüşmelere neden oldu.