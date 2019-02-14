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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'un sözlerine cevap: Ona kurnazlık denmez

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica maçı öncesi konuştu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacakları kritik maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik açıklamalar yaptı.

İlk olarak Benfica maçıyla ilgili TRT Spor'a konuşan Mustafa Cengiz, "Tüm Türk takımları inşallah Avrupa'da başarılı olur. En başarılı olanın da Galatasaray olmasını istiyorum." dedi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!

Fenerbahçe'ye gönderme yapan Mustafa Cengiz, "Kimseye antipatimiz yok. İsterim ki rakip takımlarımın başkanları federasyon başkanı olsun, Ali Koç federasyon başkanı olsun. Yardımcıları da MHK başkanı olsun. Oyunu kurallarına göre oynayacaksak, bundan rahatsız olmam. Kim şampiyon olursa, onu alkışlarım." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasıyla ilgili görüşü sorulan Mustafa Cengiz "Yusuf Namoğlu'nu şahsen tanırım ama başkanlığım süresince asla aramadım. Ceza yediğimde de kimseyi aramadım. Ben her ağzımı açtığımda ceza yedim, rakipler yesin demiyorum. Benim de cezamı kaldırın da, ben de maç seyretmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE'NİN O SÖZÜNE YANIT!

"Fenerbahçe'den Fatih Terim'in 'Hakemler de hata yapabilir' açıklaması için 'kurnazlık' ifadesi kullanıldı, bir şey demek ister misiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Mustafa Cengiz, "Hocamız ironi yaptı. Ona kurnazlık denmez. Şark kurnazlığı başka bir şeydir, ona girmeyelim, orası üzer, kırar. Kimseyi kırmak istemiyorum. Başkalarına yapılan hataları da anlayışla karşılarız. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da 1-2 maç isyan etti, 'Lütfen onları da duyun' dedim. Empati yaptım. Biz, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik. Açıklanmayınca yanlış olduğunu söyledik, ceza aldık." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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