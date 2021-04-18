18 Nisan 2021 Pazar 11:03 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 11:03

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son dönemdeki söylemleri ile Sarı Kırmızılı camiada büyük bir krize yol açtı.

İlk olarak GS TV'de futbolcular için "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" cümlesini kuran Cengiz ardından Ryan Donk için "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" ifadelerini kullanarak büyük tepki almıştı.

ARDA'YA ÖZÜR TELEFONU

İzmir'de Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in Kaptan Arda Turan'ı telefonla aradığı ve hafta içiyle ilgili açıklamada bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray TV'deki konuşmasında, "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek" diyen Cengiz'in, maçtan önce, "Ben sizi motive etmek için böyle söyledim" diyerek Arda Turan aracılığıyla gönül almaya çalıştığı ortaya çıktı.

Milliyet