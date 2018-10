Mustafa Cengiz'den CAS açıklaması geldi

Cengiz; "26 Haziran'dan beri neredeyse her gün UEFA ile en az 1-2 saat yazışma ve güncelleme içerisindeyiz bilgilerimizi. UEFA çok sağlıklı bir kurum, özellikle son dönem yönetim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz CAS'a çok bilinçli bir şekilde gittik. CAS'ta ikiye ayırma, çatallaştırma gibi bir sisteme başvurduk, usul ve esas yönünden diyebilirim. Umarım birinci olasılık tutarsa çok kısa zamanda bir netice elde edeceğiz. Yoksa doğal süreç içerisinde bırakmayı düşünüyoruz. Şunu söyleyeyim, insanlar kasmasın. Galatasaray borsaya kote." dedi.

Cengiz, aleyhte çok haberlerin yapıldığını belirterek, "Lütfen söylediklerim tam anlaşılsın. Çok üzüntüyle izliyorum. Saklı gizli hiçbir şey yok, gerek CAS'ta gerek UEFA'da. Doğru ve dimdik çalışıyoruz. Biz zaten şeffaf çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeniden incelenme istendiğini ve bu incelemenin yapıldığını aktaran Cengiz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünyanın en değerli bağımsız değerlendirme kuruluşu bizi izliyor ve denetliyor. Buna gerek yok, bizi yeniden yormayın diyoruz. CAS'ı biz kaybetsek bile ne olacak, yeniden incelenecek. Nedir yeniden incelenme, yeniden yorulmak. Biz zaten Haziran'ın 11'inden beri her gün, her saat uğraşıyoruz. Öyle kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ne, 100 milyonlarca liranın döndüğü bir gelire sıradan, rastgele bir hitabetle gidemezsiniz. Kişisel ilişkilerle gidemezsiniz. Dünyanın gözü sizin üzerinizde. Bu açıdan lütfen, taraftarımız rahat olsun, Türkiye'de futbolu sevenler de rahat olsun. İnşallah her şey hayırlı olacak Galatasaray için."