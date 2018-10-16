Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'a 7 şampiyonluk kazandıran ve 8'incisi için yoğun mesai harcayan teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona eriyor.

Tecrübeli çalıştırıcının gelecek sezon görevine devam edip etmeyeceği henüz netleşmezken, başkan Mustafa Cengiz bu konudaki tavrını ilk kez açıkladı:

Geçtiğimiz mayıs ayında 3 yıllığına Galatasaray Başkanı seçilen Cengiz ve yönetim kurulu, 2021 Mayıs ayına kadar görev yapacak. Cengiz, bu sözleriyle Terim ile en az 2 yıl daha birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

'Doğru zamanı bekliyoruz' Fatih Terim'in performansından son derece memnun olan başkan Mustafa Cengiz, bu yöndeki görüşlerini camianın önde gelen isimleriyle paylaştı. Cengiz, mümkün olan en kısa sürede Terim'le masaya oturarak 2 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı da kabul ederse, 2021 Mayıs ayına dek sarı kırmızılı takımdaki görevine devam edecek.

Fatih Terim'le ilgili görüşlerini yönetim kurulu toplantısında da dile getiren Cengiz, şunları söyledi: "Henüz oturup imzaları atmadık ancak şurası net; hoca da tamam, biz de tamamız. Zaman zaman Fatih hocamızla ilişkilerimizi yıpratmaya çalışanlar olsa da, bizim her zaman dostça bir diyaloğumuz var. Ben ve yönetim kurulum, görev süremiz boyunca Fatih Terim ile çalışmak istiyoruz. Doğru zamanda hocamızla konuşur, imzaları atarız."

G.Saray'a 17 kupa kazandırdı

Galatasaray'da 4. kez teknik direktörlük yapan Fatih Terim, takımın başında çıktığı 410 resmi maçta 254 galibiyet, 86 beraberlik, 70 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adam yönetiminde toplam 17 kupa kazandı. Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le kazanan Galatasaray, başarılı çalıştırıcı ile ayrıca 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

(Hürriyet)