Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e Balotelli müjdesi
Başkan Mustafa Cengiz, yeni sözleşme imzalamadan önce Fatih Terim'e 'Hocam istediğin golcüyü alacağız' diye söz verdi.
Devre arasında iki golcü birden transfer etmeyi planlayan G.Saray'da, Mario Balotelli heyecanı yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le sözleşme uzatmadan önce yaptığı konuşmada "Hocam bütçemizi zorlayıp istediğin golcüyü alacağız" dedi.
Bu sözlerle yüzü gülen başarılı teknik adam ise aklındaki ilk ismin Mario Balotelli olduğunu ifade etti. Nice'de forma giyen ve sözleşmesi haziran 2019'da bitecek olan 27 yaşındaki İtalyan yıldız için ara transferde düğmeye basılması bekleniyor.
(Fotomaç)
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