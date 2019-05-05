Mustafa Cengiz'den 'Galatasaray şampiyon oldu diyebilir misiniz?' sorusuna cevap

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz açıklama yapmaktan kaçınırken galibiyet için, "Türk futbolu ve camiamız için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Cengiz, bir basın mensubunun, "Galatasaray artık şampiyon oldu diyebilir misiniz?" şeklindeki sorusuna, "Son düdüğe kadar demem" şeklinde cevap verdi.