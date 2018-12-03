Mustafa Cengiz'den hakem açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbideki VAR kararları hakkında kısa bir açıklama yaptı.
Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, maç sonunda açıklama yaptı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maçın ardından Beyaz TV'ye kısa bir açıklama yaptı.
"SU AKAR YOLUNU BULUR"
"Derbideki VAR kararları için ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Hakemlerle ilgili söyleyeceğim her şeyi söyledim. Su akar yolunu bulur" ifadelerini kullandı.
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