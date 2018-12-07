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Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği'ne yaylım ateşi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beylikdüzü Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin açılışında konuştu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beylikdüzü Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin açılışında konuştu. Cengiz’in açıklamaları şu şekilde;

"Sahada ölümüne mücadele etsek de saha dışında doğruluktan yanayız"

Fikret Orman'ın konuşmalarını dinleyince hepimiz birbirimize şok içerisinde baktık. Sahada ölümüne mücadele etsek de saha dışında doğruluktan yanayız.

Fikret Orman, '17 kulüp olarak bildirinin arkasındayız' dedi ama orada 17 kulüp yoktu. 10 kulüp bildiriyi yayınlamadı. Siz zaten 17 kulüp diye yazmışsınız, orada Galatasaray yok. Bize karşı değilseniz oraya 18 kulüp yazacaktınız.

"Gizli olması daha mı iyiydi?"

Kulüpler Birliği, Birlik olmaktan çıkmıştır. Biz kendimiz için ayrıcalık istemiyoruz. TFF belki de ilk kez açıklıkla hakemleri dinlendirmeye aldı. Neden bu açıklamadan rahatsız oldunuz? Gizli olması daha mı iyiydi?

"Anadolu kulübüne yapılsaydı aynı tepkiyi verirdik"

Bildiriyi kimin yazdığı hala açıklanmadı. 'Ben yaptım oldu' demekle bu işler olmaz. Bu hareket bir Anadolu kulübüne de yapılsaydı aynı tepkiyi verirdik.

"Kulüpler Birliği'ne katılmayacağız"

Bugün katılmadılar, yarın katılırlar yaklaşımını da hiç hoş bulmuyorum. Ortak bir nokta bulunmadığı sürece Kulüpler Birliği'ne katılmayacağız.

(AJANSSPOR)

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