Mustafa Cengiz'den olay sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın ardından GS TV'de açıklamalarda bulundu.

"BU CEZANIN 19:05'TE AÇIKLANMASI BENİ BURAYA GETİRDİ."

Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19:05'te yayına girmesi beni buraya getirdi. Siz eğer mevzilenmesi belli bir takıma karşı alırsanız, burada asla kötü niyetinizin olmadığını kanıtlamalısınız.

"BEN FATİH HOCAM'A ORGANİZE İŞLER SÖZÜNÜ SORDUM"

Futbol dünyasının içinde yaşıyorsunuz. Bir takım sözcükleri biz de merak ediyoruz. Sevgili hocamızla dün özellikle bu konuyu görüştüm. Sevgili hocam siz "Organize kötülük derken herhangi bir kurumu hedef aldınız mı?" diye sordum. Hayır dedi. Ben bize karşı geçen yıl da olan aşırı tepkilerin giderek daha organize hale geldiğini söyledim.

"BAZI DEPLASMANLARDA HOCAMIZ VE TEKNİK HEYETİMİZE HAKARET VAR"

Çok uzun zamandır ben her deplasmana gitmeye çalışıyorum. Cezalı olduğum dönemler hariç. Rekor kırdım geçen sene aldığım cezayla. Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı deplasman maçlarında bizim yedek kulübesinin arkasına olası mesafeye militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunu emniyette de bize bildiriyor, biz de emniyete bildiriyoruz. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetteki isimlere yönelik ismen hakarete yönelik eylemler yapılıyor. Son maçta da teknik yardımcımıza fiziki darbede bulunuldu. Ben bu yönde de önlem alınmasını istirham ediyorum.

"HAKEMLER GALATASARAY'A KARŞI ÇOK CESUR"

Hakemler bize karşı çok cesur. Aynı cesareti rakiplerimize de göstermelerini istiyoruz. Rakamlar ortada. Yapılan fauller, gösterilen kartlar. İstatistikler ortada. Bu ne derece organize bilemeyiz. Bize karşı gösterilen tepkinin şiddetti arttı. Bütün bunlar ortadayken, Galatasaray'ın önünü teknik olarak kesmeye anlam veremiyorum.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASINDA İÇERİK YÜREKLER ACISI"

Geçen yıl Kulüpler Birliği, Galatasaray'a karşı açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin defterinde bu karar yok. 8 kulüp yayınlıyor, 10 kulüp yayınlamıyor. Başlık ne, 17 kulüp. Bu olmadı. İçerik ise yürekler acısı.