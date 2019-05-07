Mustafa Cengiz'den sert açıklama! 'Galatasaray başkanı tehdit edilemez'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensupları ile yaptığı toplantıda ibrasızlık kararının verildiği toplantıda "Eski bir başkan (Faruk Süren) geldi, gittik arka tarafa 'Lütfen çıkın ortam geriliyor, seçim kararı alın ve ibra edilin' dedi. Ben o anda küfür edebilirdim. Arkamı döndüm yürüdüm gittim. Ayıp, bir Galatasaray başkanı tekrar seçilmek ya da ibra olmak için kendisini küçültmez." sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek resmi site üzerinden bir açıklama yaptı.

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMASI

1 Mayıs 2019 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde spor müdürleriyle yapılan yemekli sohbet toplantısında kullandığım bir kısım ifadelerin bazı medya organları tarafından yanlış değerlendirildiği görülmüştür.

Basın açıklamasından ziyade, samimi dost sohbeti ortamında gerçekleşen bu yemek esnasında camiamızın güncel konularından en önemlisi olan ibrasızlık konusu gündeme geldiği sırada kullandığım ifadeler kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına neden olmuştur.

Bu ifadeler, ibra oylaması yapıldığı sırada eski Başkanlarımızdan Faruk Süren'in Genel Kurul'la pazarlık yaparcasına ''Seçime git, seni ibra etsinler'' şeklindeki tehdidi karşısında gösterdiğim tepkiyi anlatmaya yöneliktir. Kaldı ki; Genel Kurulu da küçük düşüren bu teklife, hiçbir Galatasaray Başkanı'nın olumlu yanıt vermesi düşünülemez.

Sohbet esnasında kullandığım ifadeler, Başkanlık makamına yapılan bu saygısızlığı anlatmaya yöneliktir. Galatasaray'da görev yapmış tüm Başkanlarımıza minnet borçluyuz ancak bilinmelidir ki; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tehdit edilemez ve makamı asla pazarlık konusu yapılamaz.

22. Şampiyonluğa yürüdüğümüz bugünlerde gündemi bu tür konularla meşgul etmek yerine, tüm camiayı şampiyonluk yolunda birlik ve beraberliğe davet ediyorum.