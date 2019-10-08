'Buradan size ekmek çıkmaz lağım fareleri'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fatih Terim ile aralarında problem olmadığını, bir takım güçlerin sorun yaratma peşinde olduğunu söyledi.

İşte Cengiz'in açıklamaları:

Lağım fareleri yönetime ve hocamıza saldırmaya başladılar. Bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Yapılan yorumlar, olmayan şeyler üzerinden girilen muhabbetler bizi çok üzüyor. Bizim tek derdimiz Fatih Terim olsun... Fatih Terim bizim onurumuz, gururumuzdur. Her konuda aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Görüş ayrılıkları tabii ki olacak. Biz Fatih Terim ile oturup 5 dakika konuşalım, işleri çözeriz. Öyle de oldu, oluyor. Takımımız maalesef birlikte bir hazırlık dönemi geçiremedi. Afrika Kupası, başka turnuvalar, transferlerin geç yapılması... Bizim düşüncemize göre sıkıntı bu. Zaten her şeye rağmen liderle aramızdaki fark 1,5 maç. Bir berabere kalıyoruz, bir bardak suda fırtına koparılıyor. Rakiplerimiz berabere kalınca galip gelmiş gibi seviniliyor, biz berabere kalınca ortalık yangın yeri. Hocamızla ilgili bir sorunumuz yok.

Yönetim olarak haftalardır çok yoğunuz Emlak Konut-Riva-Florya sorunlarıyla ilgili. Ayrıca bir de yapılandırma ile ilgili son görüşmeler var. Bu sorunlarla uğraşıyoruz. Bizim için şu anda Florya'yı tekrar kazanmak çok önemli. Bizim için bu tarihi bir olgu. Takımımızı da çok etkileyecek bu olumlu yönde. Bu arada sakın Kemerburgaz'dan vazgeçtiğimiz anlaşılmasın. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, işgalcinin çıkmasını bekliyoruz.

Galatasaray'ı en iyi duruma getirmek için tüm gücümüzle, yönetim, hocamız ve teknik heyet, futbolcular hepimiz bunun peşindeyiz. Biz Fatih Hocamıza asla müdahale etmeyiz. Daha önce etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Hiçbir branşta etmiyoruz zaten ama Fatih Terim'e asla... Herkes işine baksın derken ben Emlak Konut, Ziraat Bankası gibi şeyleri kast ettim. Fatih Hocamızı kast etmedim. Nasıl ki biz, hocamız, teknik heyet görevini yapmalı derken, futbolcularımız da gereğini yapmalı. Herkes hocamıza destek olmalı. Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak boşa gayrettir. Buradan size ekmek yok.