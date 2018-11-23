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Mustafa Cengiz'den TFF'ye beyitli cevap: Yesin aslan seni

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Konyaspor karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Konyaspor ile son dakikada yedikleri penaltı golüyle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Artık söyleyecek söz bulamadıklarını kaydeden Cengiz, "Maç sonu öfkeyle ya da sevinçle söylenen sözde eksik ya da fazla şeyler vardır. Kelimelerin tükendiği anlar vardır, kelimeler tükenmiştir. Bir beyit geldi aklıma: Geçme namert köprüsünden, ko aparsın sel seni. Yatma çakal yatağında, ko yesin aslan seni" ifadelerini kullandı.

Şampiyon olacaklarını belirten başkan, "Cezalar bizi birbirimize kenetliyor. Her şeye rağmen şampiyon olacağımızı söylüyorum. Camiamıza da, 'sahte dostlardan korunun' diyorum" dedi.

(Sporx)

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