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Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması: Ceza beklemiyoruz

UEFA, Galatasaray ile yaptığı yapılandırma anlaşmasını yeniden gözden geçirme kararı almıştı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili, 'Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz' dedi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile  yaptıkları yapılandırma anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili, "Ceza  beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz." dedi.

Kulübün Riva arazisinde hayata geçirilecek "Düşler Vadisi Riva"  projesinin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Cengiz,  UEFA ile yaptıkları anlaşmanın yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol  Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim  Mahkemesine (CAS) başvurduklarını hatırlatarak, "Bu konuda herkes bir şeyler  söylüyor, ahkam kesiyor. Yaklaşık 3,5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptık. Bunun  için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona  göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını  zamanla göreceğiz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili basın  toplantısı düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Emre Akbaba'nın bonservis bedeli için destek vereceğini açıklayan  sponsorları Nef firmasından henüz herhangi bir ödeme almadıklarını aktaran  Cengiz, forvet transferinin yapılmamasında sorumluluğun kendilerinde olduğunu  belirterek, "Hukukta kusursuz sorumluluk ifadesi var. Kusursuzuz ama sorumluluk  bizde." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, devletin bütün kulüplere destek olduğunu vurgulayarak,  "Herkes stadı bedava aldığımızı söylüyor ama karşılığında Mecidiyeköy'deki arsayı  verdik. Devlet diğer büyük kulüplere de destek veriyor. Bu konuda algı  oluşturuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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