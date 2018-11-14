Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması: Şampiyon olmuş gibi UEFA'dan bedelini alırız

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüple ilgili yeniden değerlendirme kararı hakkında flaş açıklamalar yaptı.

"UEFA'YA ŞİKAYET EDENLERE SESLENİYORUM..."

Divan Kurulu'nda konuşan Mustaf Cengiz, "Galatasaray'a yeniden ceza verilmesi için dua edenlere, dilekçe yollayanlara, UEFA ile kişisel ilişkilerini Galatasaray aleyhine kullananlara sesleniyorum; hedefinize ulaşamayacaksınız." dedi.

"EĞER UEFA'DAN ALEYHİMİZE KARAR ÇIKARSA..."

Açıklamalarına devam eden Mustafa Cengiz, "Hedefinize ulaşamayacaksınız çünkü Galatasaray her gün kendi iç denetimini yapıyor, UEFA sürekli bizi denetliyor. UEFA, bizle ilgili ikinci karar aldığında (yeniden görüşme) kendi içerisinde ayağa kalkanlar oldu. Biz bu yüzden CAS'a gittik. Aleyhimize karar çıkarsa, şampiyon olmuş gibi UEFA'dan bedelini alırız; buna emin olun. Aleyhimize bir şey çıkmaz, mümkün değil. Endişelenmeyin, argümanlarımız sağlam" diye konuştu.

(Sporx)