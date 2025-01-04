İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2025 Cumartesi / 5 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3918
  • EURO
    36,5136
  • ALTIN
    3000.8
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Dalcı: Beraberliği hak etmiştik
Spor

Mustafa Dalcı: Beraberliği hak etmiştik

Adana Demirspor, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildi. Teknik direktör Mustafa Dalcı maç hakkında açıklamalar yaptı.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 16:54 - Güncelleme:
Mustafa Dalcı: Beraberliği hak etmiştik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildi.

Maç hakkında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, beraberliği hak ettiklerini söyledi. Dalcı, "İkinci yarı oynanan oyunun hakkı da en kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı." dedi. Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin güçlü ve oyun planı olan bir takımına karşı oynadıklarını belirtti.

Hafta boyunca bu maça iyi çalıştıklarını ifade eden Dalcı, şunları dile getirdi:

"İlk yarıda belki olumsuz durumlar vardı bizim takımla alakalı. Rakibe göre doğru durduk ama oyun geçişlerini doğru yapamadık. Belki bir tane pozisyon verdik, bir hata yaptık. İlk yarı maalesef 1-0 içeriye girdik."

"Oyunumuzda mağlupken, beraberken, galipken ne yapabiliriz gibi planlarımız vardı. Dolayısıyla 1-0 mağlup içeriye girdiğimizde skoru değiştirmek adına üretken anlamda biraz daha dizilişimizde ve oyun anlayışımızda değişiklikler yaptık. İkinci yarı bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlarımız, duruşlarımız, geçişlerimiz iyiydi.

"Bu tarz bu seviyedeki takımlara karşı bu oyunu oynamak gerçekten kolay değildi. Ama oyuncularımız planımıza harfiyen uydu. Açıkçası ikinci yarı oynanan oyunun hakkı da en kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.