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Spor

Mustafa Dalcı: Bulunduğumuz yer bizim için sıkıntılı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Altay'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA21 Kasım 2022 Pazartesi 23:35 - Güncelleme:
Mustafa Dalcı: Bulunduğumuz yer bizim için sıkıntılı
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Altay'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, maçın genelinde pozisyon vermediklerini ancak bir penaltı ile mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altay'a konuk olan Gençlerbirliği, rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, oyuncularından olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, "Oynadığımız bu oyunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. İleriye dönük bizi umutlandırdılar. Daha da çalışarak gelişeceğiz." dedi.

Maçın genelinde pozisyon vermediklerini kaydeden Dalcı, "Bir penaltı ile mağlup olduk, üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bulunduğumuz yer bizim için sıkıntılı. Kalan 5 maçta alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız." diye konuştu.

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