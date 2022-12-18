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Spor

Mustafa Dalcı: Çok üzgünüz, önümüze bakacağız

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA18 Aralık 2022 Pazar 00:29 - Güncelleme:
Mustafa Dalcı: Çok üzgünüz, önümüze bakacağız
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Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor'a 2-1 kaybeden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Dalcı takım olarak zor günler geçirdiklerini söyledi.

Oyuncu kadrosunun çok genç olduğunu belirten Dalcı, "Belli tecrübeli oyuncularımız var. Bu maça gelirken 5 sakat oyuncumuz vardı. Sahada ciddi bir mücadele var ama maalesef mücadeleyi bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Belli yerlerde o tecrübeyi çok hissediyorsun. Çok ciddi bir mücadele ettik, en kötü 1 puan alınırdı bu maçtan. Tabi ki çok üzgünüz. Önümüze bakacağız." dedi.

Dalcı, transfer yasağının kalktığını dile getirerek, devre arasında takviyeler yaparak takımı ligde tutacaklarını kaydetti.

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