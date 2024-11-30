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Spor

Mustafa Dalcı: Futbolun şansı çok önemli

Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Mustafa Dalcı, açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2024 Cumartesi 19:18 - Güncelleme:
Mustafa Dalcı: Futbolun şansı çok önemli
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Bazen futbolun şansının da yanınızda olması gerekiyor." dedi.

"ŞANSIMIZ YOKTU"

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına üzgün olduklarını söyleyerek başladı.

Oyuncuların sahada büyük bir karakter gösterdiğini dile getiren Dalcı, "Yakalanan ciddi pozisyonları biraz daha becerikli olup değerlendirebilseydik burada başka şeyler konuşabilirdik ama futbolda bazen futbolun şansının da yanınızda olması gerekiyor. Hak ettiğimiz puan ya da puanları alamamak gerçekten bizi de oyuncularımızı da çok üzdü. Futbolun şansı çok önemli. Bugün sadece o yanımızda yoktu ve beceriksizlik vardı." diye konuştu.

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