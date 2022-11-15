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Spor

Mustafa Dalcı, Gençlerbirliği'nin başında ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

AA15 Kasım 2022 Salı 22:36 - Güncelleme:
Mustafa Dalcı, Gençlerbirliği'nin başında ilk antrenmanına çıktı
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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Mustafa Dalcı ilk olarak takımla saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.

Kırmızı-siyahlı oyuncular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Saha içerisine kurulu parkurlarda pas, orta ve şut organizasyonları üzerinde duran futbolcular, yarı sahadaki çift kale maçla günü tamamladı.

Antrenmanı Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Başkan Vekili Kubilay Güvenç, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Mehmet Soylu ve Sportif Direktör Emrah Yıldız da saha kenarında izledi.

Öte yandan başkent ekibinde Murat Erbasan, Ali Eren Beşerler, Abidin Çakmak, Medet Coşkun yardımcı antrenör, Fatih Demir ise kaleci antrenörü olarak görev yapacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Cüneyt Yüksel atletik performans antrenörü ve Ahmet Ünal Can Pektaş da maç performans analiz görevini yerine getirecek.

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