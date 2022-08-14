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  • Mustafa Dalcı: Güçlü oyunumuzu 90 dakikaya yayamamanın sıkıntısını yaşadık
Spor

Mustafa Dalcı: Güçlü oyunumuzu 90 dakikaya yayamamanın sıkıntısını yaşadık

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 22:41 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "En kötü beraberlik alabilirdik ama bugün mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna istedikleri gibi başladıkların söyledi.

Topa ve oyuna hakim bir oyun anlayışları olduğunu dile getiren Dalcı, ilk 10-15 dakika bunu doğru yaptıklarını belirtti.

Daha sonra orta sahada sayısal üstünlüklerini kaybettiklerini vurgulayan Dalcı, "İkinci yarıda bunları düzeltmek için gerekli uyarılar yapıldı ama tabi ilk duran toptan golü yememiz takımda kırılganlığa sebep oldu. Belli bir hamle yapma durumu söz konusuydu. Bu hamlelerimizi yaptıktan sonra oyuna ortak olduk ve son 15-20 dakikayı tamamen üstün geçirdik diyebilirim. Bugün ki sıkıntımız şuydu, bu güçlü oyunumuzu biz 90 dakikaya yayamamanın sıkıntısını yaşadık. En kötü beraberlik alabilirdik ama bugün mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

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