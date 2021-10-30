Mustafa Denizli: Altay yense de yenilse de mücadelesi taraftarı mutlu ediyor

30 Ekim 2021 Cumartesi 19:22 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 19:22

Süper Lig'in 11'inci haftasında Altay sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, aldıkları 1 puanın önemli olduğunu dile getirdi. Zorlu bir rakibe karşı zorlu şartlarda mücadele ettiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Bazı alternatifi olmayan futbolcularımızın sakatlığı bizi önemli değişikliklere itti. Bugün beraberlik bizim için hem 15 puan takıntısını atmak için hem de kazanmak için şartlar ne olursun iyi mücadele ettiğimiz için memnun etti. 1 puan zaman zaman memnun eder mi? Eder" diye konuştu.

"ALTAY YENSE DE YENİLSE DE MÜCADELESİ İLE TARAFTARINI MUTLU EDİYOR"

Altay'ın taraftarıyla bütünleştiğini kaydeden Denizli, "Altay yense de yenilse de mücadelesi ile taraftarını mutlu ediyor. Sivasspor'u da kutlamak lazım. İki takımın da kazanacağı pozisyonları vardı. Biz 3 haftalık mağlubiyet serisine son verdiğimiz için memnunuz. Bu takıma güvenen taraftar bu güvenin boşa olmadığını önümüzdeki haftalarda daha iyi hissedecek. Takımına daha fazla sahip çıkacak. Antalyaspor maçından sonra bazı sakatlık problemlerini aşmış olacağız" diye konuştu.