Mustafa Denizli: Ben cevabımı 1 ay önce verdim

DHA 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:58

Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Altay'ın, Mustafa Denizli'den cevap beklediğine dair haberler üzerine iletişime geçtiğimiz tecrübeli teknik adam, işin aslını DHA'ya anlattı. "Ben cevabımı 1 ay evvel verdim. Kendi aramızda sözlü olarak anlaşma yaptık ama resmi anlaşmaya davet edilmedim. Buna rağmen 25 gündür transfer edebileceğimiz futbolcuları gece gündüz takip ettim ve buradan bir liste çıkardım ama hiç bir transfer gerçekleşmedi" diyen Denizli, biraz daha bekleyeceğini dile getirdi.

Altay'ın transferlere ihtiyacı olduğunu özellikle vurgulayan Mustafa Denizli, "Ben o sorumluluğu alamam. Yıllarımı geçirdiğim takımın başarısız bir sezonunun ortak payı olamam. Kulüp için her şeyi yaşarım ama bu acıyı yaşayamam. Takımımızın başarısız bir sezonun daha yaşanmasını camia, taraftar ve ben kaldıramayız" şeklinde konuşarak yönetimin cevabını birkaç gün daha bekleyeceğini belirtti.

"YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜK VE KALİTELİ FUTBOLCULARI PİYASA DEĞERLERİNİN ALTINDA BİR RAKAMA İKNA ETTİK"

Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ile sezon biter bitmez konuştuklarını ve transferi masaya yatırdıklarını ifade eden Mustafa Denizli şöyle konuştu:

"26'sında final maçı bitti kazandık, ondan sonra da Başkanla oturduk, konuştuk, neler yapabiliriz diye. Yaklaşık 25 gündür transfer edebileceğimiz futbolcuları gece gündüz takip ettim ve buradan bir liste çıkardım. Başkanımızla görüştüm, 9 transfer gerektiğini söyledim ilk etapta şu altı kişiyi transfer edelim başlangıç için yeterli dedim, başkan da bütçenin yeterli olduğunu söyledi ama 25 gündür herhangi bir şey yapamadık. Hem Altay'a büyük hizmet edecek hem de yaş ortalaması düşük ve kaliteli futbolcuları piyasa değerlerinin altında rakamlara ikna ettik fakat henüz hiçbiri gerçekleşmedi. Hala bekliyorum"

"BEN CEVAP BEKLEYENİM. BAŞKA KULÜP OLSA 10 GÜN İÇİNDE İLİŞKİYİ KESMİŞTİM"

Bugün gazetelerde Mustafa Denizli'nin cevabı bekleniyor diye yazılan başlıkların tam tersi olması gerekiyor. Haber beklenen ben değilim, ben cevabımı 1 ay önce verdim. Şu ana kadar yaklaşık 1 aydan fazla bir süre geçti. Hiçbir transfer gerçekleşmedi. Ben Altay camiasının içinden yetiştiğim için sabırla bunların gerçekleşmesini bekliyorum ama şu ana kadar hiçbiri olmadı. Başka bir kulüple, başka bir başkanla bu şekilde konuşma yapsam 10 gün sonra ilişkiyi keserdim. Ama Altay ile olan ilişkim çok başka. Bugüne kadar sabırla bekledim ama bir sonuç yok. Sonuç olmayan transfer çalışmaları, çalışma değildir. Dolayısıyla durum bu, hala bekliyorum. Birkaç gün fırsat var bunlar gerçekleşir gerçekleşmez ona göre de kararımı vereceğim.

"NE YÖNETİM, NE CAMİA, NE TARAFTAR NE DE BEN ACI YAŞAMAYALIM"

Sezon sonunda 50 yıllık ismimi Altay için ortaya koydum ve görev kabul ettim. Bunu görev emri olarak değerlendirdim, hiçbir karşılık beklemeden. Bir profesyonel çalışma değildi ama artık vakit geçiyor. Ortaya bir şeylerin çıkması lazım. Biraz daha bekleyeceğim. Ben o sorumluluğu alamam. Yıllarımı geçirdiğim takımın başarısız bir sezonunun ortak payı olamam. Kulüp için her şeyi yaşarım ama bu acıyı yaşayamam. Önümüzde bir kaç günlük bir süre var ve gidişatı değerlendirmek için çok değerli bu süre. Esasında bugünlerde çalışmaların başlaması lazım ama biz maalesef başlayamadık, gerçi bu çok önemli bir sorun değil. Düşündüklerimizi gerçekleştirirsek bu süreci kapatırız. Başardık yine başarırız. Benim taleplerim kulübün geleceği için"

"BEN KARARIMI VERDİM, KONUŞMALARIMIZIN GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUM"

"Ben zaten eşyalarımı toplayıp İzmir'e gelmiştim, ama tablo şu an istediğimiz gibi değil. Ben kararımı verdim ve konuşmalarımızın gerçekleşmesini bekliyorum. Ben Altay için hayatım boyunca bütün fedakarlıkları yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Yaklaşık 40-42 gün sonra lig başlayacak hala sonuç alınan tek bir transfer yok. Kendi aramızda benle ile ilgili de sözlü olarak anlaşma yaptık ama resmi anlaşmaya henüz davet edilmedim."