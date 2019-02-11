Mustafa Denizli: Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Mustafa Kaplan şöyle konuştu: "Uzun bir aradan sonra 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oynayan oynamayan tüm oyuncuları kutluyorum. Devamını inşallah haftaya da yaparız. Ankaragücü olarak Trabzonspor maçında da iyi oyun sonucunda puanla dönebilirdik. Futbolcu grubu ve camia olarak kenetlendik. Başkanımızın çabaları sonrası açılan transfer tahtası rekabeti artırdı. Üzerimizdeki baskıyı kaldırdık. Camia olarak biraz daha rahatladık ve öz güvenimizi kazandık. Sonraki maçlar için daha da motive olacağız. Rekabeti daha da artırarak daha iyi Ankaragücü izlettireceğiz."

DENİZLİ: "KOLAY GOL YİYORDUK ŞİMDİ ÇOK DAHA KOLAY YİYORUZ"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise ilk yarının en başarılı futbolunu oynayan takımlarından biri olduklarını belirterek şunları söyledi: "İkinci yarıya kötü bir seriyle başladık. Bu akşam da oyun son derece dengeli giderken kullanamadığımız pozisyonlar oldu. Bu sırada bir anlık gafletimiz gole mal oldu. İkinci yarının başlangıcı da keza böyleydi. Hatalarımızın olduğu bir maçı geride bıraktık. Çok kolay gol atan bir takımdık şimdi gol atmakta zorlanıyoruz. Kolay gol yiyorduk şimdi çok daha kolay yiyoruz. Çaresini bulacağız. İki kulvarda da yolumuza devam edeceğiz. Sendeledik şu anda ama düşmeye pek niyetimiz yok. Bunu önümüzdeki haftalarda mutlaka değiştireceğiz. Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek. Kaybettiğimiz bir maçın çok fazla eleştirisini burada yapmam doğru değil. Eleştirilerimizi kendi içimizde yapacağız. Bu çizgiyi kırmak ve değiştirmek zorundayız. Maçı kurtarabilecek pozisyonlar da geldi ama vuruşlar ve son paslar son derece yanlıştı. Maçın kırılma noktası birkaç taneydi. Oyuncularımız, çok puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı büyük bir mücadele ortaya koydular, bunu da göz ardı etmemek lazım. Rakip takımın mücadelesini ve alt sıralardan kurtulma isteğini de görmek lazım."