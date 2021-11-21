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Spor

Mustafa Denizli: Bu seriden son derece rahatsızız

Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2021 Pazar 18:54 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 18:54
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Spor Toto Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini ancak yeniden çıkış yakalayacaklarını dile getirdi. İçinden yetiştiği camiada sevinç ve üzüntüleri fazla yaşadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Kötü bir seri özellikle benim için. Bu takım düşündüğümüz her şeyi yapacak. Oyun 1-1'e geldikten sonra yediğimiz 2'nci gol bizi oyundan düşürdü. Şu anda takımda devamlılığı olan 3 arkadaşın yokluğu bizi neredeyse geçen yılki kadroyla oynamaya mahkum ediyor. Bu günleri aşacağız" dedi.

"BU SERİDEN TABİİ Kİ SON DERECE RAHATSIZIZ"

Yaşanan kötü seriyi tersine döndüreceklerini ifade eden Denizli, "Lige harika bir başlangıç yaptık. Önümüzde 15 günlük süreç var o arkadaşlarımız döndükten sonra yine sene başındaki görüntüye kavuşacağız. Ben bu kadar yıllık tecrübeme istinaden bunları söylüyorsam bu taraftar takımın yanında olduğu müddetçe sıkıntılı günler yaşasak da hiçbir şekilde üzüntülü günler yaşamayacağız. Bu seriden tabii ki son derece rahatsızız. Bunu döndürmek elimizde ve döndüreceğiz. Önümüzdeki iki deplasman maçından puanlar almayı hedefliyoruz. Ondan sonra yolumuz daha rahat olacak" diye konuştu.

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