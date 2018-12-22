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Mustafa Denizli: Bu tabloyla 28, 29. haftalara girersek şampiyon oluruz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından galibiyeti ve sezonun ilk yarısını değerlendirdi.

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İyi bir takım olduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bu tablo anormal bir tablo değil. Bir takım oynarken keyif almalı. Bunu gerçekleştirdik. Sadece penaltıları gole çevirsek bugün liderdik. İyi bir takımız, birbirimizi bütünlüyoruz” ifadelerini kullandı.

“GOL YEMEKTEN KORKMUYORUZ”

‘Gol yemekten korkmuyoruz’ diyen Denizli, “Beşiktaş gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından birine 4 gol atmak güzel bir tablo. Gol yemekten korkmuyoruz. Hoşuma gitmiyor fazla gol yemek ama bizim amacımız yediğimizden bir gol fazla atmak. İlk yarıda daha da iyisi olabilirdi. Benim düşüncelerimin 3-5 puan gerisinde kaldık diyebilirim.” şeklinde konuştu.

“28, 29. HAFTAYA BÖYLE GİRERSEK ŞAMPİYON OLURUZ”

Son olarak şampiyonluk şanslarına değinen Mustafa Denizli, şu ifadelerle sözlerini noktaladı:

“Göreve geldiğimizdeki hedefimiz Kasımpaşa'yı Avrupa kupalarına götürmekti. Ligin ilk yarısını 2. sırada bitirdik. Bu tabloyu 28, 29. haftaya taşırsak o zaman şampiyonluktan bahsedebiliriz ve bu tabloyla o haftalara girersek şampiyon da oluruz”

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