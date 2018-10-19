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Mustafa Denizli: Bu yıl koyduğumuz hedefin ne olduğunu biliyoruz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanacak Akhisarspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Deneyimli teknik adam lige verilen milli aranın kendilerini sadece kadro olarak etkilediğini belirterek, "Lige verilen milli ara bizim çalışmalarımızı süre olarak etkilemedi ama kadro olarak etkiledi. 6 oyuncumuz milli takımlarda görev yapıyordu ancak tam kadro çalışmaya başladık. Bu kadroya katılan arkadaşlarımızın hepsi çok uzun yolculuklardan geldi dolasıyla iki ayrı program uyguladık. Hafta sonu oynanacak Akhisarspor maçının bizim için ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Göztepe maçıyla sahamızda iyi bir başlangıç yaptık ve bunu sürdürmek arzusundayız. Akhisarspor bu yıl oynadığı futbolun büyük ölçüde karşılığını alamıyor. Çok değişken sonuçlar aldı ve dolayısıyla biz her maça nasıl hazırlanıyorsak, bu maça da öyle hazırlandık. Taraftarımız gündüz maçında takımını yalnız bırakmayacaktır. Dolasıyla futbolcularımın hem hafta içi yaptıkları antrenmanlardan, hem de milli takımlardan dönen futbolcuların herhangi bir problemi olmaması beni çok mutlu etti" dedi.

"BU YIL KOYDUĞUMUZ HEDEFİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Takım olarak koyduklarını hedefleri bildiklerini ve bunu gerçekleştirmek içinde sahada pozitif futbol oynamaları gerektiğini vurgulayan Mustafa Denizli, "Kasımpaşa olarak bu yıl koyduğumuz hedefin ne olduğunu biliyoruz. Bunu gerçekleştirecek durumun da sahada alınacak sonuçlarla, oynanacak futbolla ilgili olduğunu biliyoruz. Ümit ediyorum ki bu hafta oynayacağımız futbolla ve aldığımız sonuçtan taraftarımız memnun kalır. O yüzden bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Hazırlıklarımızı tamamlayarak kampa girip maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa, Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.

(DHA)

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